Hatay 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar en düşük 15°C, en yüksek 27°C arasında değişecek. Nem oranı %58 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5.64 km/saat olarak tahmin ediliyor.

11 Ekim Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek 24°C seviyesinde olacak. 12 Ekim Pazar günü sıcaklıklar, en düşük 15°C ve en yüksek 23°C arasında seyredecek. Nem oranı %34 ile %58 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4.89 km/saat ile 5.64 km/saat arasında olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü takmalısınız. Koruyucu kıyafetler giymek, cilt koruması için güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Aşırı sıcaklardan korunmak için dikkatli olmalısınız. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, daha dikkatli olmalıdır.

Evde serin kalmak için perdeleri kapalı tutmalısınız. Fan veya klima kullanmak ortamın sıcaklığını düşürebilir. Ağır yemeklerden kaçınarak hafif ve serinletici yiyecekler tercih etmek sindirim sistemini rahatlatacaktır. Spor yaparken aşırı efordan kaçınmalısınız. Fiziksel aktivitelerde bulunurken, gerektiğinde ara vermelisiniz.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır.