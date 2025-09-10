HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 20°C ile 35°C arasında değişecek.

Hatay 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Hatay'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 20°C ile 35°C arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı ve açık hava koşulları hakim olacak. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 14.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:16, gün batımı ise 19:53 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde, 11 Eylül Perşembe ve 12 Eylül Cuma günlerinde hava sıcaklıkları yine 20°C ile 35°C arasında olacak. Her iki gün de bol güneş ışığı ve açık hava koşulları ile geçecek. Nem oranı %70 civarında kalacak, rüzgar hızı ise 14.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:16, gün batımı ise 19:53’tür.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif yiyecekler de sindirim sisteminin aşırı yüklenmesini engelleyebilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Rüzgar hızının 14.8 km/saat olması, hafif esintiler anlamına gelir. Bu durum, hava kalitesini artırarak daha rahat bir ortam sağlar. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı aniden değişebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarının etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri alması ve serin kalmaya özen göstermesi gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kameradaYer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada
CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli olduCHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

'Bu yıl başlayacak' Maaş promosyonları için '6 kat' çıkışı! '90 - 138 bin TL arasına sıkıştı'

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Beykoz Belediyesi'nde hareketli günler! Peş peşe istifalar ve 'AK Parti'ye geçecekler' iddiası...

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

Eski eş dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı, acılı anne konuştu: 'Kızımı daha önce de 7 yerinden bıçaklamıştı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.