Hatay 11 Kasım Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

11 Kasım 2025 günü Hatay ilinde hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olarak tahmin ediliyor. Antakya'da sıcaklık 25°C, en düşük ise 12°C olacak. Nem oranı %38, rüzgar hızı 3.9 km/saat ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek ve 12 Kasım'da bulutlu-güneşli bir gün bekleniyor. Uygun giyinmek ve hava durumuna dikkat etmek, özellikle yağışlı günlerde önem taşıyor. İşte detaylar...

11 Kasım 2025 Salı günü Hatay ilinde hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Antakya'da en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %38 seviyesinde. Rüzgar hızı 3.9 km/saat olarak ölçülüyor. Basınç seviyesi ise 1004.5 mb civarında. Gün doğumu saati 07:08 olarak hesaplandı. Gün batımı saati ise 17:30 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. 13 Kasım Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 14 Kasım Cuma günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 25°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysilerin kullanımı da önemlidir. Yağışlı havalarda trafik koşullarının değişebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun önlemleri almak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.

