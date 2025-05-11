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Hatay 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Hatay 11 Mayısıs Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hatay'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 15°C seviyelerinde seyredecek. Bu dönemde bölge genellikle düşük yağış miktarları ve yüksek nem oranlarıyla karakterizedir.

12 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 24°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 15°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde yağış ihtimali artacak. Özellikle 12 Mayıs'ta orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülebilir. 13 ve 14 Mayıs'ta yer yer sağanaklar da olabilir.

Bu hava koşulları altında dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak da faydalı olacaktır. Yüksek nem oranları nedeniyle terleme artabilir. Bu yüzden bol su içerek vücudun su dengesini korumak önemlidir. Sıcaklıkların 24°C civarında olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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