Hatay 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

12 Kasım 2025 Çarşamba günü Hatay'da hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranı %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 0.8 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:09'dur. Gün batımı saati ise 17:28 olarak hesaplanmıştır.

Perşembe günü sıcaklık biraz daha artacak. 23°C'ye ulaşması bekleniyor. Kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. Cuma günü, hava tekrar soğuyacak. Sıcaklık 19°C'ye düşecek. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Sıcaklıkların düşmesi ile soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyun. Yağmurlu günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahatlerinizde ekstra dikkatli olmalısınız.