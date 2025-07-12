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Hatay 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar ile karakterize edilecektir.

Hatay 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Hatay'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar ile karakterize edilecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında seyredecektir. Bu koşullar, bölgenin tipik yaz havasını yansıtmaktadır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

13 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının biraz düşmesi öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 34°C'ye, gece sıcaklıkları ise 25°C'ye inebilir. 14 Temmuz Pazartesi günü yer yer bulutlu, ardından güneşli bir hava durumu beklenmektedir. 15 Temmuz Salı günü, hava koşullarının kısmen güneşli olması ve sıcaklıkların 33°C civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, düzenli aralıklarla serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önem taşımaktadır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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