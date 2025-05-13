Hatay 13 Mayıs Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 13 Mayıs 2025 Salı günü, Hatay ilinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25°C, gece ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %63 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 16.9 km/saat olacak.

Çarşamba günü, 14 Mayıs 2025, yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 16°C civarında olacak. Perşembe günü, 15 Mayıs 2025, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 14°C seviyelerinde seyredecek. Cuma günü, 16 Mayıs 2025, daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C'ye kadar çıkabilir. Gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Sıcak günlerde bol su içerek ve hafif kıyafetler tercih ederek vücut ısınızı dengede tutabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın yönüne göre hareket etmek gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.