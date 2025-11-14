Hatay 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

14 Kasım 2025 Cuma günü Hatay'da hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 12.4°C, en yüksek 19.1°C civarında olacak. Nem oranı %85 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11. Gün batımı saati ise 17:26.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında iyileşme bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 19°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü tamamen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 21°C arasında seyredecek. 17 Kasım Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 7°C ile 22°C arasında olacak. 18 Kasım Salı günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 6°C ile 22°C arasında değişecek. 19 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 23°C arasında olacak. 20 Kasım Perşembe günü ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Nem oranı yüksekse astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalı. Dışarıda vakit geçirmeden önce durumu değerlendirmek önemlidir.