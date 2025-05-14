Hatay 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Hatay ilinin Antakya ilçesinde hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklıklar 25°C ile 16°C arasında değişecek. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetlerini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

15 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli olacağı tahmin ediliyor. 16 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklıkların 35°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bu hızlı hava değişimleri, tarım sektöründe sulama ve hasat planlamalarını zorlaştırabilir.

Bölgedeki sağanak yağışlar, toprak erozyonuna ve su baskınlarına yol açabilir. Tarım alanlarında suyun birikmesini önlemek için drenaj sistemlerinin kontrol edilmesi ve güçlendirilmesi önem taşır. Ani sıcaklık artışları, yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması ve yeterli su tüketmeleri sağlanmalıdır.

Hatay ilinde önümüzdeki günlerdeki hava koşulları, tarım ve günlük yaşamda zorluklara yol açabilir. Yerel yönetimler ve vatandaşlar, hava tahminlerini düzenli takip etmeli. Gerekli önlemleri zamanında almak önemlidir.