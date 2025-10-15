Hatay 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

15 Ekim 2025 Çarşamba günü Hatay'da hava açık ve güneşli. Sıcaklık mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde olacak. Rüzgarlar güney yönlerden hafif esecek. Deniz suyu sıcaklığı 25-26 derece civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü sıcaklık 28°C civarında olacak. 17 Ekim Cuma günü ise sıcaklığın 29°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar halk için yazdan kalma günler anlamına gelecek.

Bu dönemde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Güneş çarpması riski artabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları öneriliyor. Dışarı çıkılması gerektiğinde şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gerekiyor. Ayrıca, bol su tüketmek de faydalı olacaktır. Tarım alanlarında sulama planlamaları dikkatlice yapılmalıdır.