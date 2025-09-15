HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Hatay ilinde hava durumu, güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Hatay ilinde hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 23°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %59 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.5 km/saat olacaktır. Gün doğumu saati 05:39, gün batımı saati ise 19:24'tür.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 33°C, 17 Eylül Çarşamba günü 34°C, 18 Eylül Perşembe günü 33°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 23-24°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden koruyacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlık korunabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"
Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'Trump'tan TikTok açıklaması geldi! 'Gençler buna çok sevinecek'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.