Hatay 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

15 Eylül 2025 Pazartesi günü Hatay ilinde hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 23°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %59 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.5 km/saat olacaktır. Gün doğumu saati 05:39, gün batımı saati ise 19:24'tür.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 33°C, 17 Eylül Çarşamba günü 34°C, 18 Eylül Perşembe günü 33°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 23-24°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden koruyacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlık korunabilir.