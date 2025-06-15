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Hatay 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak? Hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu, bölgenin tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Hatay 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

15 Haziran 2025 Pazar günü Hatay'da sıcaklıkların 32°C civarında seyretmesi bekleniyor. 16 ve 17 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların 33°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 18 Haziran'da ise sıcaklığın 36°C'ye çıkması öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum. Gün boyunca güneş ışınları yoğun olacak. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için koruyucu kremler kullanmak yararlı olacaktır. Şapka takmak da faydalı olabilir. Bol su tüketimi önerilir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler giymek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

Sıcak hava, bazı bölgelerde kısa süreli yağışlara neden olabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda uygun bir yağmurluk bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yüksek sıcaklıklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önem taşır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı buna göre esnek tutmak, olumsuzlukların önüne geçmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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