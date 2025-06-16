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Hatay 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 16 Haziran Pazartesi hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Hatay 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

16 Haziran 2025 Pazartesi günü Hatay'da hava durumu, tipik yaz koşullarına uygun olacak. Hava, sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olunması gereken bir durumu ortaya çıkarıyor.

Önümüzdeki günlerde, 17 Haziran Salı'dan 20 Haziran Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 34°C ile 35°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C ile 22°C arasında olacağı öngörülüyor. Bu dönemde, hava sıcaklıkları yüksek olacağından, açık hava etkinliği planlayanların ve çalışanların dikkatli olmaları önem taşıyor.

Böylesi sıcak günlerde, vücut ısısını dengelemek için bazı önlemler alınmalıdır. Bol su tüketimi, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da gereklidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, hem kişisel sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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