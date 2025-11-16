HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Hatay'da hava durumu harika geçecek. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 6°C olacak. Bu, özellikle açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün sunuyor. Pazartesi günü sıcaklıklar 21°C ile 7°C arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günleri ise güneş ışığı altında 22°C ile 7°C arasında sıcaklıklar bekleniyor. Hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak.

Hatay 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Hatay'da hava durumu oldukça güzel olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık ise 6°C civarında tahmin ediliyor. Bu, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün anlamına geliyor.

Pazartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 21°C ile 7°C arasında değişiklik gösterecek. Salı ve Çarşamba günleri parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 22°C ile 7°C arasında olacak. Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 23°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde genel hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanmak için güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Ayrıca, bu dönemde hava koşulları yine ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir dönemdesiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgeyi kar kaplayacak! 3 ile sarı kodlu uyarı: Çok fena geliyorO bölgeyi kar kaplayacak! 3 ile sarı kodlu uyarı: Çok fena geliyor
Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayıAnkara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.