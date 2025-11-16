Hatay 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

16 Kasım 2025 Pazar günü Hatay'da hava durumu oldukça güzel olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık ise 6°C civarında tahmin ediliyor. Bu, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün anlamına geliyor.

Pazartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 21°C ile 7°C arasında değişiklik gösterecek. Salı ve Çarşamba günleri parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 22°C ile 7°C arasında olacak. Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklık 23°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde genel hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanmak için güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Ayrıca, bu dönemde hava koşulları yine ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir dönemdesiniz.