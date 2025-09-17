HABER

Hatay 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, Hatay ilinde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, Hatay ilinde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklıkların 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %25 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 3.84 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları değişecek. 18 Eylül Perşembe günü 33°C, 19 Eylül Cuma günü 30°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 32°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak güneşli ve sıcak kalacağı öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Geniş kenarlı bir şapka kullanarak başınızı güneşten koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun nem dengesini koruyun. Güneş koruyucu ürünlerle cildinizi de korumayı unutmayın. Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların serin ortamlarda kalmaları önemlidir.

Aşırı sıcaklardan korunmak için evde perdeleri kapalı tutarak ve fan veya klima kullanarak iç mekanları serin tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçının. Sıcak hava koşullarında hayvanların da susuz kalmaması için bol su bulundurun. Hava koşullarını düzenli olarak takip edin. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun. Güncel hava durumu raporlarını kontrol ederek planlarınızı buna göre düzenleyin.

