Hatay 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Hatay ilinin Antakya ilçesinde hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 24°C seviyelerinde olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında Antakya'da ortalama yüksek sıcaklık 33.2°C, düşük sıcaklık ise 23.5°C olarak kaydedilmiştir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Ağustos Salı günü, hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü, sıcaklıkların 34°C seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor. 21 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklıkların 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar da, bölgenin Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumlu hale gelmektedir. Ağustos ayında Antakya'da ortalama yüksek sıcaklık 33.3°C, düşük sıcaklık ise 23.3°C olarak kaydedilmiştir.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle hava koşulları oldukça sıcak ve kuru olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının en dik olduğu saatler arasında, yani 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır.