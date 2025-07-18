Hatay 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 18 Temmuz 2025 Cuma günü, Hatay ilinde hava durumu genellikle güneşli. Sıcaklıklar 35°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 34°C, 20 Temmuz Pazar günü de 34°C civarında olacak. Pazartesi günü sıcaklıkların 36°C'ye yükselmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini unutmamak önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, doğrudan güneş ışığından kaçınmak şart. Ayrıca, bol su tüketmek hayati önem taşır. Tarım alanlarında sulama sistemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Hayvanların serinletilmesi gibi önlemler de olası olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu dönemde, bireylerin ve tarım sektörünün gerekli önlemleri alması gerekiyor. Bu, olası sağlık sorunlarının ve üretim kayıplarının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır.