Hatay 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor.

Sedef Karatay

Hatay'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının 34°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 34°C, 21 Ağustos Perşembe günü 36°C ve 22 Ağustos Cuma günü 37°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riski oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalıdır. Bol su içilmesi, hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi önemlidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır.

Sıcak hava dalgası, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak da önemlidir. Ayrıca, orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı, sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu koşullara karşı gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

