HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esnafı haraca bağlayan 'Dönmezler' çetesine şafak operasyonu!

İçerik devam ediyor

Hatay’da esnafı haraca bağladığı, iş yerlerine saldırılar düzenlediği ve silah kaçakçılığı dahil çok sayıda suça karıştığı iddia edilen 'Dönmezler' suç örgütüne yönelik üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat’ın da katıldığı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden 12’si tutuklandı; yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve suçta kullanıldığı değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

Hatay'da esnafı haraca bağlayan, çeşitli suçlara karışan 'Dönmezler' suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 1

ŞÜPHELİLERİN 11 AYRI SUÇA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün alacak-verecek konularında tahsilatçılık yaptığı, haraç vermeyen eğlence mekanlarını tehdit ederek yağma ve mala zarar verme eylemlerinde bulunduğu, ayrıca çek ve senet tahsilatı, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 2

Şüphelilerin bu kapsamda 11 ayrı suça karıştığı belirlendi. Soruşturmanın önceki aşamalarında, suç örgütü lideri ve yöneticileri ile birlikte 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 3

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

'Dönmezler' suç örgütü yöneticisi ve üyeliği tespit edilen 35 şüpheliden 2'sinin yurt dışında bulunduğu, 7'sinin ise halen ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu tespit edildi.

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 4

Özel Harekat polis ekiplerinin de yer aldığı operasyonla; 2 Şubat günü saat 06.30'da Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 5

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, 1 yazılı senet, 1 hesap ajandası, 22 cep telefonu, 1 bilgisayar ve başkasına ait 1 kimlik ele geçirildi.

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 6

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 7

Esnafı haraca bağlayan Dönmezler çetesine şafak operasyonu! 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tavşanlı'da polisten örnek davranışTavşanlı'da polisten örnek davranış
Balıkesir'de peş peşe depremler... AFAD duyurduBalıkesir'de peş peşe depremler... AFAD duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay kaçakçılık haraç örgüt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.