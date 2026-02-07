HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli’de otomobil ok gibi fırladı, bariyerlere saplandı! 25 metrelik metal aksamı kopardı

İçerik devam ediyor

Kocaeli’de yağışın etkisiyle kayganlaşan D-130 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak yaklaşık 25 metre boyunca metal aksamı kopardı. Bariyerlerin üzerinde asılı kalan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yaklaşık 25 metre boyunca metal aksamı kopardı.

Kocaeli’de otomobil ok gibi fırladı, bariyerlere saplandı! 25 metrelik metal aksamı kopardı 1

KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’de otomobil ok gibi fırladı, bariyerlere saplandı! 25 metrelik metal aksamı kopardı 2

Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan F.A. idaresindeki 54 BL 701 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kocaeli’de otomobil ok gibi fırladı, bariyerlere saplandı! 25 metrelik metal aksamı kopardı 3

SAVRULDU, BARİYERLERE ŞİDDETLE ÇARPTI

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre boyunca bariyerleri kopartan araç, metal yığınlarının üzerinde asılı kalarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan sürücü F.A.’yı çıkarttı.

Kocaeli’de otomobil ok gibi fırladı, bariyerlere saplandı! 25 metrelik metal aksamı kopardı 4

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.A.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bariyerlere saplanan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler yolda temizlik çalışması başlattı.

Kocaeli’de otomobil ok gibi fırladı, bariyerlere saplandı! 25 metrelik metal aksamı kopardı 5

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein skandalı... E-Postalarda Netanyahu'nun fotoğrafı paylaşıldı! Epstein skandalı... E-Postalarda Netanyahu'nun fotoğrafı paylaşıldı!
Epstein'e benzeyen Kayserili adam isyan etti!Epstein'e benzeyen Kayserili adam isyan etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.