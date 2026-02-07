Kocaeli’de otomobil ok gibi fırladı, bariyerlere saplandı! 25 metrelik metal aksamı kopardı

Kocaeli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yaklaşık 25 metre boyunca metal aksamı kopardı.

KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan F.A. idaresindeki 54 BL 701 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

SAVRULDU, BARİYERLERE ŞİDDETLE ÇARPTI

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre boyunca bariyerleri kopartan araç, metal yığınlarının üzerinde asılı kalarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan sürücü F.A.’yı çıkarttı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.A.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bariyerlere saplanan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler yolda temizlik çalışması başlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır