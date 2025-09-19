Hatay 19 Eylül Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

19 Eylül 2025 Cuma günü Hatay'da güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 21 Eylül Pazar günü ise 34°C seviyelerine çıkacak. 22 Eylül Pazartesi günü de sıcaklık 34°C civarında kalacak. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli kalacak.

Yüksek sıcaklıklar sırasında vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarı çıkarken dikkat edilmeli. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek de önemlidir. Bol su tüketimi de önerilmektedir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Sürücülerin yol yüzeyinin sıcak havadan dolayı kayganlaşabileceğini unutmaması önemlidir. Hızlarını azaltmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu önlemler sağlık açısından oldukça önemlidir.