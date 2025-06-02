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Hatay 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 2 Haziran Pazartesi hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Hatay 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 2 Haziran 2025 Pazartesi, Hatay'da hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 16.9 km/saat olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında dikkate değer bir değişiklik öngörülüyor. 3 Haziran Salı günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 30°C'ye kadar çıkacak. 4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C'ye ulaşacak. 5 Haziran Perşembe günü sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Bu artışla birlikte hava daha sıcak ve güneşli olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak önemlidir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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