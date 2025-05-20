Hatay 20 Mayıs Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 20 Mayıs 2025 Salı günü, Hatay'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarında. Nem oranı %59 civarında olacak. Yağış ihtimali %62 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 22 Mayıs Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 23 Mayıs Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 21 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmak da gereklidir. Diğer günlerde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıkların artması bekleniyor. Bu nedenle, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunurken koruyucu giysiler giymek önemlidir. Ayrıca bol su içmek sağlığınız için gereklidir.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklere uygun olarak planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.