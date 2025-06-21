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Hatay 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Hatay'da hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Hatay 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Hatay'da hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine işaret ediyor. Nem oranının da yüksek olacağı anlamına geliyor.

22 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 32°C civarında olacağı bekleniyor. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 35°C'ye, 24 Haziran Salı günü ise 36°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Artan sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu dönemlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için, sabah erken saatler veya akşamüstü etkinlikler daha uygun olacaktır. Güneşe maruz kalma süresi uzadıkça, cilt koruması için güneş kremi kullanımı ve uygun kıyafet seçimi önem taşır. Sıcak havalarda vücudun su kaybı hızlandığı için, bol su içmek hayati önem taşır. Susuz kalmaktan kaçınmak gerekir. Sıcak çarpması riskine karşı serin ve gölgeli alanlarda bulunmak faydalıdır.

Yüksek sıcaklıkların trafik ve ulaşım üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Araç motorlarının aşırı ısınmasını önlemek için düzenli bakım yapılmalıdır. Uzun yolculuklarda araçların yeterli su ve yakıtla donatıldığından emin olunmalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem kişisel sağlığı korur hem de günlük yaşamın aksamadan devam etmesini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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