Hatay 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 22 Ağustos 2025 Cuma günü, Hatay'da hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde evde kalmak ve bol su içmek önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarından korunmak açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 36°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 35°C civarında tahmin ediliyor. Bu süre zarfında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gereklidir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda bulunmak daha sağlıklıdır.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanların, bu dönemde sulama sistemlerini düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak, ürün verimini artıracaktır. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Bu sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceği bekleniyor. Bu süreçte sağlık ve tarım alanlarında gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.