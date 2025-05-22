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Hatay 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 35°C, gece ise 18°C civarında olacak.

Hatay 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Hatay'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu çok bulutlu bir atmosferle başlayacak. Sıcaklıklar 18°C ile 35°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz öncesi iklim koşullarını yansıtıyor.

23 Mayıs Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 32°C arasında seyredecek. 24 Mayıs Cumartesi günü hava zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 32°C arasında değişecek. 25 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 20°C ile 34°C arasında olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artıracak. UV ışınları, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka ve koruyucu giysilerin tercih edilmesi önemlidir.

Ayrıca, sıcak havalar su kaybını artıracak. Yeterli su tüketimi önemlidir. Serin ortamlarda bulunmak da vücut sağlığı açısından faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatlerin serin ortamlarda geçirilmesi önerilir.

Sıcak hava koşulları, trafik ve ulaşım üzerinde etkili olabilir. Araçların klima sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Uzun yolculuklarda yeterli su ve yiyecek bulundurulmalıdır. Bu önlemler kişisel konforu artıracak. Aynı zamanda olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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