Hatay 23 Eylül Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Hatay 23 Eylül Salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava sıcaklıkları 35°C civarında olacak. Gün boyunca az bulutlu bir hava etkili olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %53 civarında gerçekleşecek.

24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 36°C'ye yükselecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık ise 32°C'ye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmeye devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için önlemler almak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir fikir. Ayrıca bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır. Şapka takmak da sıcaktan koruyacaktır.

Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların bu günlerde dikkatli olmaları gerekiyor. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için önlemler almak önemlidir. Evlerde klima veya vantilatör kullanmak ortamı serin tutar. Bu da uyku kalitesini artırır. Evcil hayvanların da sıcaklardan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Onlara da serin ortamlar sağlamalıyız.

Bu dönemde hava koşulları ani değişiklikler gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu bilgilere göre düzenlemek olası olumsuzlukların önüne geçecektir.

hava durumu Hatay
