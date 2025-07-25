Hatay 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü 35°C, 27 Temmuz Pazar günü 36°C ve 28 Temmuz Pazartesi günü 34°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak, serin ortamlarda kalmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengede tutmak için iyi bir yöntemdir. Sıcak hava dalgasının etkisi devam edeceği için bu önlemleri almak, konfor ve sağlık açısından faydalı olacaktır.

Hatay'da Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar 25.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olması ve nem oranının artması beklenmektedir. Hatay'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.