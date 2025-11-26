Hatay 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, Hatay il genelinde hava durumu az bulutlu ve ılımandır. Antakya'da en düşük sıcaklık 8.3°C, en yüksek sıcaklık 19.1°C olarak bekleniyor. Nem oranı %67'dir. Rüzgar hızı 5.8 km/h'dir. Basınç seviyesi ise 1002.4 mb olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati 17:20 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 27 Kasım Perşembe günü, sıcaklık 6°C ile 22°C arasında değişecek. Hava az bulutlu olacak. 28 Kasım Cuma günü, sıcaklık 9°C ile 21°C arasında seyredecek. Hava güneşli geçecek. 29 Kasım Cumartesi günü, sıcaklık 8°C ile 22°C arasında olacak. Hava az bulutlu kalacak. 30 Kasım Pazar günü, sıcaklık 8°C ile 20°C arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Stabil hava, günlük aktiviteler için uygun bir ortam sunuyor. Hava durumunun zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Uygun kıyafetler seçmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.