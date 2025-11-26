HABER

Hatay 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün Hatay'da hava durumu az bulutlu ve ılımandır. Antakya'da sıcaklık 8.3°C ile 19.1°C arasında değişecek. Nem oranı %67 ve rüzgar hızı 5.8 km/h olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları beklenmektedir. Açık hava aktiviteleri gerçekleştirmek için güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşeceğinden uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Bugün, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü, Hatay il genelinde hava durumu az bulutlu ve ılımandır. Antakya'da en düşük sıcaklık 8.3°C, en yüksek sıcaklık 19.1°C olarak bekleniyor. Nem oranı %67'dir. Rüzgar hızı 5.8 km/h'dir. Basınç seviyesi ise 1002.4 mb olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:23, gün batımı saati 17:20 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 27 Kasım Perşembe günü, sıcaklık 6°C ile 22°C arasında değişecek. Hava az bulutlu olacak. 28 Kasım Cuma günü, sıcaklık 9°C ile 21°C arasında seyredecek. Hava güneşli geçecek. 29 Kasım Cumartesi günü, sıcaklık 8°C ile 22°C arasında olacak. Hava az bulutlu kalacak. 30 Kasım Pazar günü, sıcaklık 8°C ile 20°C arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Stabil hava, günlük aktiviteler için uygun bir ortam sunuyor. Hava durumunun zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Uygun kıyafetler seçmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

