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Hatay 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklıkların 22°C civarında olması bekleniyor.

Hatay 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hatay'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklıkların 22°C civarında olması bekleniyor. Bölge genelinde hafif bir nem oranı da mevcut. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 27 Nisan Pazar günü hava sıcaklıklarının 25°C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. Hava kısmen güneşli olacak. 28 Nisan Pazartesi günü sıcaklıkların 29°C'ye ulaşması bekleniyor. Hava koşulları yine kısmen güneşli olacak. 29 Nisan Salı günü ise sıcaklıkların 23°C civarında olması ve artan bulutlarla birlikte hafif bir serinlik yaşanması muhtemel. 30 Nisan Çarşamba günü sıcaklıkların 27°C'ye yükselebileceği ve hava koşullarının çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak veya hafif kıyafetler tercih etmek, sağlığı koruyacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve bol su tüketmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

Hatay'da önümüzdeki günlerde genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları ve gerekli önlemleri almaları faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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