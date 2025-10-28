Hatay 28 Ekim Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Hatay’da hava genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %89 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5.9 km olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 27°C olması öngörülüyor. Gece sıcaklığının ise 18°C civarında olması bekleniyor. 30 Ekim Perşembe günü sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları görülecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek de önemlidir. Şapka takmak ve güneş koruyucu krem kullanmak koruyucu olacaktır.

Yüksek nem oranı nedeniyle vücudun su kaybı artacaktır. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Ramazan dönemlerinde vücut ısısının yükselmesi, halsizlik ve baş dönmesine yol açabilir. Bu belirtileri hissettiğinizde, serin bir yere geçmelisiniz. Ayrıca, nemli hava nedeniyle bazı bölgelerde hava kalitesi düşebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için risk taşıyor. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya maske takmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak önemlidir. Sigara izmaritini atmak gibi davranışlardan da uzak durulmalıdır. Ormanlık alanlarda yürüyüş yaparken dikkatli olunmalıdır. Yangın tehlikesine karşı yangın söndürme ekipmanlarını bulundurmak gereklidir.