HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 28 Ekim Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 tarihinde Hatay'da güneşli hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 18°C seviyelerinde olacak. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, vücudu korumak için önemlidir. Su ihtiyacını karşılamak, baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtileri önleyecek önlemler arasında yer alıyor. Yangın riskine karşı da dikkatli olunması öneriliyor.

Hatay 28 Ekim Salı Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

28 Ekim 2025 Salı günü Hatay’da hava genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %89 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5.9 km olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 27°C olması öngörülüyor. Gece sıcaklığının ise 18°C civarında olması bekleniyor. 30 Ekim Perşembe günü sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları görülecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek de önemlidir. Şapka takmak ve güneş koruyucu krem kullanmak koruyucu olacaktır.

Yüksek nem oranı nedeniyle vücudun su kaybı artacaktır. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Ramazan dönemlerinde vücut ısısının yükselmesi, halsizlik ve baş dönmesine yol açabilir. Bu belirtileri hissettiğinizde, serin bir yere geçmelisiniz. Ayrıca, nemli hava nedeniyle bazı bölgelerde hava kalitesi düşebilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler için risk taşıyor. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya maske takmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak önemlidir. Sigara izmaritini atmak gibi davranışlardan da uzak durulmalıdır. Ormanlık alanlarda yürüyüş yaparken dikkatli olunmalıdır. Yangın tehlikesine karşı yangın söndürme ekipmanlarını bulundurmak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkhan’da konteyner yangınıKırıkhan’da konteyner yangını
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.