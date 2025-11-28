HABER

Hatay 28 Kasım Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

28 Kasım 2025 Cuma günü Hatay'da hava durumu değişken ve farklı ilçelerde sıcaklık değerleri dikkat çekiyor. Antakya açık ve güneşli. İskenderun'da yüksek sıcaklık 24.1°C olarak tahmin ediliyor. Hassa ve Payas'ta da hava durumu güneşli ancak bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Hafta sonu için hazırlık yaparken ani değişimlere karşı dikkatli olunmalı. Hava koşullarına uygun kıyafet seçimi ve güncel hava raporlarını takip etmek önemli.

Sedef Karatay

28 Kasım 2025 Cuma günü Hatay'da hava durumu değişken. Antakya'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 9°C. En yüksek sıcaklık ise 17.5°C olarak tahmin ediliyor. İskenderun'da hava yine açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 21.6°C. En yüksek sıcaklık 24.1°C olarak bekleniyor. Payas'ta hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 14.5°C. En yüksek sıcaklık da 17.5°C.

Hafta sonu hava koşullarında bazı değişiklikler gerçekleşecek. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü Hassa'da hava açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 10.4°C. En yüksek sıcaklık ise 16.3°C tahmin ediliyor. Antakya'da da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 9.7°C. En yüksek sıcaklık 18.6°C olarak bekleniyor.

Pazar günü, 30 Kasım 2025'te Hassa'da hava yine açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 10.4°C olacak. En yüksek sıcaklık 16.3°C olarak öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Hava koşullarına bağlı planlarınızı esnek tutmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek de önemlidir. Olası olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli önlemleri almak gerekir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
