Hatay 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 21°C civarında ölçülecek. Nem oranı %36 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 1004.4 mb bekleniyor. Gün doğumu saati 06:25, gün batımı saati ise 18:54 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler görülecek. 30 Eylül Salı günü yağmur ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. O gün en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık 20°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık 18°C civarında olacak. 2 Ekim Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık yine 18°C olacak.

3 Ekim Cuma günü de hava yine çoğunlukla güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık 16°C olarak tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında en yüksek sıcaklık 32°C olacak. En düşük sıcaklık ise 18°C seviyesine düşecek. 5 Ekim Pazar günü belirgin güneş ışığı olacak. O gün en yüksek sıcaklık 35°C, en düşük sıcaklık 21°C öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 30 Eylül'deki yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinliklerinde esnek olunması önemli. Gerekli hazırlıkların yapılması da yararlı olacaktır. Diğer günlerde yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları düşünüldüğünde, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi de dikkat edilmesi gereken hususlardır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Bu, güneş çarpmalarını önlemek adına önem taşır.