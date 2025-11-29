Hatay 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü Hatay ilinde hava koşulları farklılık gösterecek. Antakya'da hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 9.7°C, en yüksek sıcaklık 18.6°C olarak tahmin ediliyor. Kırıkhan'da hava az bulutlu. En düşük sıcaklık 8.1°C, en yüksek sıcaklık ise 19.7°C olacak. Dörtyol'da hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. En düşük sıcaklık 18.3°C, en yüksek sıcaklık ise 23.2°C öngörülüyor.

30 Kasım 2025 Pazar günü Hatay genelinde yağışların artacağı öngörülüyor. Özellikle Payas ilçesinde öğleden sonra sağanaklar başlayacak. Bu sağanakların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Diğer ilçelerde de benzer yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi muhtemel. Yağışların artışı da bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların uygun giyinmesi önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalıdır. Su geçirmez giysilerin de tercih edilmesi faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı, hız limitlerine uyulmalıdır. Tarım faaliyetleri yürütenlerin yağışların etkisini dikkate alması gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.