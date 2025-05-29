Hatay 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı ise 26°C civarında tahmin ediliyor. Bu durum, ani sel, su basması, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına yol açabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

30 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli geçecek. 1 Haziran Pazar günü de güneşli bir hava hakim olacak. Bu günlerde, hava sıcaklıklarının 26°C ile 32°C arasında değişmesi öngörülmektedir.

Bu dönemde, özellikle 29 Mayıs'taki olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Ani sel ve su basmalarına karşı, su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Düşük bölgelerdeki alanlardan kaçınılmalıdır. Yıldırım düşme riskine karşı, açık alanlardan ve yüksek yapılardan uzak durulması tavsiye edilir. Güvenli bir sığınak bulunması da önemlidir. Yerel dolu yağışlarına karşı, araçlar kapalı alanlara park edilmelidir. Açık alanlarda bulunanlar korunaklı yerlere sığınmalıdır. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle, açık alanlarda uçabilecek eşyaların sabitlenmesi gerekmektedir. Çadır gibi yapıların da sağlam olduğundan emin olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sakin olacağı tahmin ediliyor. Ancak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.