Hatay 30 Ekim Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

30 Ekim 2025 Perşembe günü Hatay ilinde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Antakya'da hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. İskenderun'da sıcaklık 25.5°C tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek seyredecek ve rüzgarlar hafif esecek. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar çıkabilir.

Gelecek günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 31 Ekim Cuma için sıcaklıkların 29°C civarında olması öngörülüyor. 1 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 28°C civarında olacak. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek.

Bu dönemde yüksek nem oranı ve sıcaklıklar rahatsızlık verebilir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Gün ortasında güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışın. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmamaya dikkat edin.

Dışarı çıkmanız gerektiğinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumak önemli. Yüksek nem nedeniyle terleme artacak. Terli giysilerle uzun süre kalmamaya özen gösterin. Gerektiğinde giysilerinizi değiştirin. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.