Hatay 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü, Hatay ilinde hava koşulları farklılık göstermektedir. Antakya'da yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Samandağ ve Dörtyol'da ise hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. İskenderun ve Kırıkhan'da kapalı, bulutlu hava hakimdir. Sıcaklık en düşük 7°C, en yüksek 22°C arasında değişmektedir.

İlerleyen günlerde, 1 Aralık Pazartesi günü, Hatay genelinde puslu güneşli hava bekleniyor. 2 Aralık Salı günü, bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 5°C, en yüksek 19°C olacaktır.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmek daha iyi bir seçenektir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.