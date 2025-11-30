HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025'te Hatay'da hava durumu değişkenlik göstermektedir. Antakya'da sağanak yağmur beklenirken, Samandağ ve Dörtyol'da hafif yağışlar öngörülüyor. İskenderun ve Kırıkhan'da karanlık ve kapalı bir hava hakim. İlerleyen tarihlerde puslu güneşli günler ile bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 22°C arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giysi ve ayakkabı seçimi, dışarıda olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Hatay 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü, Hatay ilinde hava koşulları farklılık göstermektedir. Antakya'da yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Samandağ ve Dörtyol'da ise hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. İskenderun ve Kırıkhan'da kapalı, bulutlu hava hakimdir. Sıcaklık en düşük 7°C, en yüksek 22°C arasında değişmektedir.

İlerleyen günlerde, 1 Aralık Pazartesi günü, Hatay genelinde puslu güneşli hava bekleniyor. 2 Aralık Salı günü, bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 5°C, en yüksek 19°C olacaktır.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmek daha iyi bir seçenektir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralıKavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.