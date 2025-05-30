Hatay 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 30 Mayıs 2025 Cuma günü, Hatay'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 14°C civarında seyrediyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin mevsim normallerine uygun hava koşullarını gösteriyor.

Hafta sonu, 31 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 32°C, gece ise 18°C olacak. 1 Haziran Pazar günü, sıcaklıklar 30°C gündüz ve 18°C gece olarak devam edecek. 2 Haziran Pazartesi günü hava, 28°C gündüz ve 19°C gece sıcaklıklarıyla güneşli kalacak. Bu dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve genel olarak güneşli bir hava olacağı düşünülüyor.

Böyle sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığına faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Ancak sıcak havalarda öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığı için faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde hassas grupların dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.