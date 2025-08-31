HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 24°C seviyelerinde bekleniyor. Nem oranı %72 civarında kalacak. Rüzgar, saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan esecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Hatay 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 2 Eylül Salı günü ise 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 25°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı yine %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan eseceği düşünülüyor. Yağış ihtimali bu günlerde de %0 tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır. Sıcak hava dalgası tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Bitkilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. Ayrıca orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"
Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndüÜnlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.