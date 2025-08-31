Hatay 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 2 Eylül Salı günü ise 33°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 25°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı yine %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 3.32 km hızla kuzeydoğudan eseceği düşünülüyor. Yağış ihtimali bu günlerde de %0 tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri taşıyabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır. Sıcak hava dalgası tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Bitkilerin su ihtiyacı karşılanmalıdır. Ayrıca orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.