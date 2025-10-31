Hatay 31 Ekim Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24-28°C arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 9-13°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 7-8 km/saat olacak. Nem oranı %26-32 arasında değişecek. Yağış ihtimali ise %0 olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi ve Pazar günlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. Gün içinde sıcaklık yine 24-28°C olacak. Gece sıcaklığı ise 9-13°C civarında kalacak. Rüzgar hızı değişmeyecek. Nem oranı %26-32 olarak öngörülmekte. Yağış ihtimali bu günlerde de %0 olacak.

Bu dönemde hava koşulları sıcak ve kuru olacak. Gündüz saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak önemlidir. Gün boyunca bol su içmek de gereklidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler giymek önem taşır. Rüzgar hafif olduğunda açık alanlarda uçurtma gibi etkinlikler için uygun koşullar oluşabilir.