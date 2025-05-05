Hatay 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 16°C olacak. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 6 Mayıs Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları 15°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü tamamen güneşli bir gün olacak. Bu günde gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 15°C seviyesinde kalacak. 8 Mayıs Perşembe günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece sıcaklıkları ise 16°C olacak. 9 Mayıs Cuma günü kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 17°C olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü çok bulutlu bir hava görülecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 5 Mayıs’taki sağanak yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız açısından daha uygundur.