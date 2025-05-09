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Hatay 9 Mayıs Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 9 Mayıs Cuma hava durumu belli oldu. Hatay'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Hatay 9 Mayıs Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hatay ilinin Antakya ilçesinde, 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 25°C ile 30°C arasında, gece sıcaklıkları ise 15°C ile 20°C arasında değişir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanacak. 10 Mayıs Cumartesi günü puslu güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 35°C'ye kadar yükselecek. 11 Mayıs Pazar günü, artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 33°C civarında kalacak. 12 Mayıs Pazartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C seviyelerinde olacak. Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle nem oranının artması muhtemeldir.

Mayıs ayı boyunca bölgede ortalama 58 mm yağış bekleniyor. Yağmurlu gün sayısı ise 6'dır. Bu durum, yağışların daha seyrek ve hafif olacağı anlamına gelir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle hava kalitesinin düşmesi muhtemeldir. Solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkarken maske takmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar yüksek kalmaya devam edecek. Yağış ihtimali ise düşük olacaktır. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemleri almanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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