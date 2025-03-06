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Hatay'da 5 katlı apartman iş yerinin üstüne çöktü

06.03.2025 21:44
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 5 katlı apartman, yıkım sırasında yan taraftaki iki katlı prefabrik iş yerinin üzerine çöktü.

Hatay'da 5 katlı apartman iş yerinin üstüne çöktü

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezde depremlerde ağır hasar alan 5 katlı apartmanın mahkeme kararıyla yıkımına karar verildi. Yıkım için çalışma başlatılan bina, yan tarafında dönerci olarak kullanılan 2 katlı prefabrik iş yerinin üzerine çöktü.

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ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yıkım çalışmasının başlatılmasının ardından iş yerinin kapalı olması sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yıkımdan dolayı iş yerini 2 gündür kapalı tuttuğunu anlatan döner dükkanı işletmecisi Zekat Gümüş, "Ben de burada 2 gündür arkadaşlarla mesai yapar gibi gelip gidiyordum. Malesef 2 günden sonra yıkım şirketi üçüncü kolonlardan patlatmatları gerekirken binanın aynı hizasındaki kolonları patlatarak binanın yıkılmasını sebep oldu. Bina 2 katlı ve prefabrik bir yapıydı, dönerci işletmeseydi içindeki tüm eşyalar ile yıkıldı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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