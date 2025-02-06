Hatay'da anma yürüyüşüne müdahale! Valilik: Karar güvenlik gerekçesiyle alındı

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye en acı günlerinden birini yaşadı. 11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Asrın felaketinin yaraları ikinci yılında hala sarılmaya devam ediyor.

POLİS İLE YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN GRUP ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Ülke genelinde dün başlayan anma törenleri ise bugün de devam edecek. Hatay'da vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri anma yürüyüşü düzenledi. Burada resmi törenlerin dışında da bir yürüyüş yapılmak istendi. Polis resmi tören dışında olduğu için bu yürüyüşe müdahalede bulundu ve taraflar arasında arbede yaşandı.

SLOGAN ATILMAYACAĞI BELİRTİLDİ

Antakya Gazetesi'nin haberine göre sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar herhangi bir slogan atmadan ve siyasi mesaj vermeden Yunus Emre Parkı’ndan Atatürk Anıtı’na yürümek istedi. Ancak yetkililer, alınan güvenlik kararları doğrultusunda yürüyüşe müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

HATAY VALİLİĞİ: KARAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GEREKÇESİYLE ALINDI

Hatay Valiliği yetkilileri, yürüyüş yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın tamamen güvenlik önlemleri çerçevesinde alındığını vurguladı. Özellikle toplumsal hassasiyetler göz önüne alınarak, resmi anma törenleri haricinde toplu etkinliklere izin verilmeyeceği ifade edildi.