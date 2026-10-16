Hatay’da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim tarihinde 19.00-20.00 saatleri arasında Kuzeytepe, Serinyol, Zülüflühan ve Dağ bölgeleri ile bu bölgelere bağlı cadde, sokak, park ve umuma açık işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 211 kişi kontrol edilirken 45 araç sorgulandı, 8 umuma açık işletme denetlendi. Denetimlerde, basit yaralama suçundan 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile iftira, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, cinsel saldırı, mala zarar verme, kasten yaralama ve taksirle yaralama suçlarından aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan 7 kişi, işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi. Öte yandan, işletmelerden birine sorumlu müdür bulundurmaması, diğerine ise sigortasız işçi çalıştırması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır