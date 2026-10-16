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Hatay’da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Hatay’da asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim tarihinde 19.00-20.00 saatleri arasında Kuzeytepe, Serinyol, Zülüflühan ve Dağ bölgeleri ile bu bölgelere bağlı cadde, sokak, park ve umuma açık işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 211 kişi kontrol edilirken 45 araç sorgulandı, 8 umuma açık işletme denetlendi. Denetimlerde, basit yaralama suçundan 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile iftira, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, cinsel saldırı, mala zarar verme, kasten yaralama ve taksirle yaralama suçlarından aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan 7 kişi, işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi. Öte yandan, işletmelerden birine sorumlu müdür bulundurmaması, diğerine ise sigortasız işçi çalıştırması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay
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