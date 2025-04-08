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Hatay’da bahar temizliği yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), refüjlerdeki bitki ve ağaçların rutin bakım çalışmalarını yaparak bahar temizliği başlattı.

Hatay’da bahar temizliği yapıldı

HBB, depremin ardından şehirde oluşan görüntüyü ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından refüjlerdeki bitki ve ağaçların rutin bakım çalışmalarını yaparak bahar temizliği başlattı. Çalışmalar; hem estetik bir görünüm oluşturuluyor hem de trafik güvenliğini sağlıyor. HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Antakya Habibi Neccar Kavşağı ve Topboğazı mevkisi arasında kalan ana arterler ve havaalanı yolunda yabani ot temizliği yaptı.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi yetkilileri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle uzayarak kötü bir görüntü oluşturan yabani otların temizlendiğini ve trafikte görüşü etkileyerek tehlike arz eden ağaç dallarının da budandığını belirterek çalışmanın ardından çevre temizliği de yapıldığını il genelinde rutin bakım çalışmalarıyla yeşil alanların korunacağını ifade etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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