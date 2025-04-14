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Hatay'da bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı. Uygulama kapsamında mahallenin giriş ve çıkışına "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabelalar asıldı.

Hatay'da bir mahalle kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, 27 Mart'ta Dörtyol Belediyesi sınırlarındaki Özerli Mahallesi'ndeki fabrikada beslenen köpek ile yoldan geçen sahipsiz köpek birbirine saldırdı.

İşçilerden 46 yaşındaki G.F.T, köpekleri ayırmaya çalıştığı sırada yaralandı.

Olaydan sonra sahipsiz köpek kaçtı, fabrikadaki köpek ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı.

Ekipler, 2 gün önce ölen fabrikadaki köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine mahalleyi "Kuduz Riskli Alan" ilan edip karantina uygulaması başlattı.

Uygulama kapsamında mahallenin giriş ve çıkışına "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabelalar asıldı.

Aşı yapılan G.F.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve takip edildiği öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuduz
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