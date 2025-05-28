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Hatay'da, denizde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde bir kişinin çırpındığı ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Hatay'da, denizde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı

Akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin denizde çırpındığı ve gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. İhbarın yapıldığı bölgede botla tarama yapan ekipler, denizde kimseye rastlamadı.

ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLİRDİ

Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlanacağı ve dalgıçların de katılacağı öğrenildi.

(DHA) Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kayıp deniz
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