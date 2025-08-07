HABER

Hatay'da evlatlarıyla duygu sömürüsü yapan dilenci kadınlar yakalandı

Hatay'da, evlatlarıyla kapı kapı gezerek ve trafikte araçlardan para isteyerek dilencilik yapan 2 kadın, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), para toplayabilmek için vatandaşın manevi duygularını istismar eden dilencilere karşı il genelinde denetimlerini sürdürüyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kent genelinde toplumsal hayatı düzenlemek amacıyla 15 ilçede denetimlerine devam ediyor.

YAKALANDILAR!

Zabıta ekipleri bu kapsamda çocukları dilenciliğe alet ederek istismar eden dilencilere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar etmek amacıyla çocukları dilenciliğe alet eden ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen 2 kadına cezai işlem uyguladı.

Zabıta yetkilileri, çocukların güvenliği ve üstün yararı için Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye teslim edildiğini belirterek, denetimlerine devam edeceklerini ifade etti.

