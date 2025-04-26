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Hatay'da gündem T'siz Hatay tabelası... Sebebi ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan 6 farklı üst geçitteki T harfi eksik Hatay Büyükşehir Belediyesi tabelaları gündem oldu. Sebebi merak edilen konuyla ilgili yetkililer bilgi verdi.

Hatay'da gündem T'siz Hatay tabelası... Sebebi ortaya çıktı

İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 farklı geçit trafikte büyük kolaylık sağlıyor ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

YENİLEME ÇALIŞMASINDA SÖKÜP GÖTÜRMÜŞLER

Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin 'T' harflerinin yokluğu merak uyandırmıştı. Yapılan araştırmalarda tabelalardaki 'T' harflerinin logo yenileme çalışması sonrası belediye ekipleri tarafından söküldüğü öğrenildi.

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Merak konusu olan tabelaların Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde değiştirileceği öğrenildi.

(İHA)

 Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay tabela
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